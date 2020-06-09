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Фургон, который смял вылетевший на встречку джип Ефремова

Фургон, который смял вылетевший на встречку джип Ефремова

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, совершившего вчера вечером пьяное ДТП в центре столицы. Он пробудет под стражей до 9 августа 2020 года. Об этой же мере пресечения просило следствие. Ранее Ефремову предъявили обвинение в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель человека.

Авария случилась вчера около 23:00 мск на Смоленской площади: джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. От многочисленных травм пострадавший скончался в больнице сегодня рано утром.

После происшествия Ефремов отправился домой, там в течение дня дежурили полиция и несколько бригад скорой помощи — федеральные СМИ сообщали, что актеру якобы стало плохо, потребовалась помощь медиков. К вечеру Ефремов в сопровождении стражей порядка приехал полицию, где его официально арестовали, а затем — в суд.

Также появились кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, который проходил до суда.

— Вы помните, что вчера произошло?
— Автоавария чудовищная.
— Вы признаете себя виновным?
— Да, а куда я денусь-то?

Сообщалось также, что во время ДТП Михаил Ефремов был пьян — в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в организме актера нашли следы наркотиков.

За пьяное ДТП виновнику светит до 12 лет лишения свободы.

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ДТПМихаил Ефремов
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