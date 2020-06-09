Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, совершившего вчера вечером пьяное ДТП в центре столицы. Он пробудет под стражей до 9 августа 2020 года. Об этой же мере пресечения просило следствие. Ранее Ефремову предъявили обвинение в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель человека.

Авария случилась вчера около 23:00 мск на Смоленской площади: джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. От многочисленных травм пострадавший скончался в больнице сегодня рано утром.