В крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве сегодня ночью, обнаружили наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
— Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков, — цитирует издание своего собеседника.
В распоряжение телеграм-канала «112» также попал акт освидетельствования на состояние опьянения. Согласно этому документу, в момент осмотра он был в эйфории, но при этом ссорился с сотрудниками полиции. В анализах у него обнаружили каннабиоиды и кокаин.
Обновлено: Ефремова арестовали на 48 часов.
Напомним, Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в отделении реанимации. В момент аварии актер был пьян. Теперь Ефремову грозит до 12 лет заключения.
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