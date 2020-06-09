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Водитель автомобиля, в который врезалась машина Ефремова, скончался в больнице

Водитель автомобиля, в который врезалась машина Ефремова, скончался в больнице

В крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве сегодня ночью, обнаружили наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков, — цитирует издание своего собеседника.

В распоряжение телеграм-канала «112» также попал акт освидетельствования на состояние опьянения. Согласно этому документу, в момент осмотра он был в эйфории, но при этом ссорился с сотрудниками полиции. В анализах у него обнаружили каннабиоиды и кокаин.

Обновлено: Ефремова арестовали на 48 часов.

Напомним, Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в отделении реанимации. В момент аварии актер был пьян. Теперь Ефремову грозит до 12 лет заключения.

«Истории из России» / YouTube.com

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Михаил ЕфремовДТП
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