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Наталья Барабаш

журналист
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Наталья Барабаш

журналист

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Авария произошла сегодня ночью

Авария произошла сегодня ночью

Сегодня вся страна обсуждает аварию на Садовом кольце в Москве. Пьяное ДТП устроил актер Михаил Ефремов. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон на базе Lada Granta. Сам актер практически не пострадал, а водитель «Гранты» скончался в больнице. Естественно, Ефремова осуждают. Журналистка Наталья Барабаш написала колонку о том, почему она не согласна с волной ненависти, которая сейчас вылилась на актера.

У нас что ни случись — все идут стенка на стенку. Теперь вот Ефремов. Хотя базовые вещи ведь понятны. Его нельзя оправдать. Такое не оправдывается. Я даже не в законодательном, а в нашем, человеческом смысле. Страшно жаль жертву трагедии и всех его близких.

Но вот этот радостный вой: «Пусть, сволочь, теперь поплатится по полной! Так ему и надо! Лишить его всех наград!» мне отвратителен.

Конечно, поплатится. Радоваться тут только нечему. Не звездная болезнь усадила его пьяным за руль.

Ефремов был алкоголик. А выпившим алкоголиком руководит водка. Не важно, он актер или сантехник. Все, кто с алкоголиками сталкивался, знают: бесполезно призывать к их разуму. Морали. Здравому смыслу. Ничего этого у алкоголиков в стадии опьянения нет. Это вообще другие люди. У моей подруги отец был гениальный врач. Умный, тонкий, интеллигентный человек. Когда он напивался, а это было через день, он превращался в противного, злобноватого, бессердечного хама. Ничего особо жестокого. Но — неузнаваем.

Это было лицо водки, не его.

Ефремова надо было лечить. Не пускать за руль. Не садиться с ним в машину. Но надеяться на здравомыслие выпившего алкоголика нельзя. Его попросту не бывает.

Если посмотреть сводки, сколько простых, не звездных пьяных водителей сбивают насмерть людей — их очень много. Что Ефремова, конечно, ни на секунду не оправдывает. Но судить его надо не как известного актера. А строго по букве закона. Там отбирание званий, линчевание на площади и прочее не указано.

Просто это большая трагедия. Жизнь талантливого человека кончилась вместе с жизнью по-скотски убитого им человека. Он сам вырубил эти две жизни, по своей вине.

И ничего не вернешь.

Видео: «Истории из России» / YouTube.com

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    Михаил ЕфремовДТП
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