Но вот этот радостный вой: «Пусть, сволочь, теперь поплатится по полной! Так ему и надо! Лишить его всех наград!» мне отвратителен.

Конечно, поплатится. Радоваться тут только нечему. Не звездная болезнь усадила его пьяным за руль.

Ефремов был алкоголик. А выпившим алкоголиком руководит водка. Не важно, он актер или сантехник. Все, кто с алкоголиками сталкивался, знают: бесполезно призывать к их разуму. Морали. Здравому смыслу. Ничего этого у алкоголиков в стадии опьянения нет. Это вообще другие люди. У моей подруги отец был гениальный врач. Умный, тонкий, интеллигентный человек. Когда он напивался, а это было через день, он превращался в противного, злобноватого, бессердечного хама. Ничего особо жестокого. Но — неузнаваем.

Это было лицо водки, не его.

Ефремова надо было лечить. Не пускать за руль. Не садиться с ним в машину. Но надеяться на здравомыслие выпившего алкоголика нельзя. Его попросту не бывает.



Если посмотреть сводки, сколько простых, не звездных пьяных водителей сбивают насмерть людей — их очень много. Что Ефремова, конечно, ни на секунду не оправдывает. Но судить его надо не как известного актера. А строго по букве закона. Там отбирание званий, линчевание на площади и прочее не указано.