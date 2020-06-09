В отношении актера заведено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы. На происшествие уже отреагировала дочь Михаила Ефремова — Анна-Мария. В своем инстаграме девушка сообщила, что не одобряет поступок отца, и он должен нести ответственность «как скажет закон». Семья готова помогать пострадавшему в аварии.

