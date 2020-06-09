Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На своем джипе актер развернулся через двойную сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Момент столкновения сразу попал на несколько камер, вот эти кадры.
По данным столичного главка полиции, ДТП случилось на Смоленской площади вчера около 23:00 мск. Водителя фургона, в который влетел Ефремов, зажало в машине, он серьезно пострадал. Позже в полиции заявили, что в момент аварии актер был пьян.
Водитель в больнице. Известно, что пострадавший работал доставщиком еды.
В отношении актера заведено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы. На происшествие уже отреагировала дочь Михаила Ефремова — Анна-Мария. В своем инстаграме девушка сообщила, что не одобряет поступок отца, и он должен нести ответственность «как скажет закон». Семья готова помогать пострадавшему в аварии.