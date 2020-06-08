В департаменте напомнили, что, как правило, в город весной и летом заходят молодые лоси, родившиеся в прошлом году.



— Молодых лосят отгоняют от себя матери, чтобы все внимание уделить воспитанию новорожденного потомства, — пояснил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В это время лоси-годовики ведут себя непредсказуемо, плохо ориентируются на местности. Как правило, в населенные пункты они заходят либо рано утром, либо ночью. С началом работы транспорта и появлением на улицах людей, от непривычных резких звуков лоси впадают в стрессовое состояние.



Специалисты говорят, что главное правило поведения при встрече с лосём — не приближаться к животному, не шуметь и делать резкие движения. Сообщить о вышедшем в город диком животном можно по телефонам горячей линии — (4852)78–61–62, 40–19–15, 40–02–30, 8 920 142–30–66, либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

