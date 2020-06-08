В полиции сообщили, что личность нарушителя удалось установить. Им оказался 40-летний мужчина. Он ярославец. Но, по его словам, действительно, принял пешеходную часть за дублирующую дорогу.



— Водитель грубо нарушил правила дорожного движения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь нарушителю грозит штраф — 2 тысячи рублей.

Если вы стали очевидцем нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону (4852)30-10-10.

