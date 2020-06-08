В Ярославле несколько пешеходов чуть не угодили под колеса автохама, выехавшего на тротуар. Происшествие случилось 7 июня на улице Панина у дома № 3. Эпизод попал на уличную видеокамеру. На кадрах с неё видно, что белая «Шкода» на полной скорости выруливает с дороги на пешеходную дорожку, и практически не сбавляя оборотов, едет по ней несколько метров. В этот момент по тротуару шли двое мужчин, а чуть позади них — компания взрослых с ребёнком. Все они подвергались опасности. Проехав несколько метров, машина развернулась и уехала. В соцсетях предположили, что водитель был либо нетрезв, либо просто подумал, что едет по дороге.
— Может, он не местный. Тротуар никак не ограждён, даже шариков бетонных на въезде нет, очень похоже на дублирующую улицу, — попытались объяснить поведение автохама подписчики группы «Жесть Ярославль».
Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com
В полиции сообщили, что личность нарушителя удалось установить. Им оказался 40-летний мужчина. Он ярославец. Но, по его словам, действительно, принял пешеходную часть за дублирующую дорогу.
— Водитель грубо нарушил правила дорожного движения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь нарушителю грозит штраф — 2 тысячи рублей.
Если вы стали очевидцем нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону (4852)30-10-10.