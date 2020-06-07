В Заволжском районе Ярославля 6 июня около полудня произошло ДТП. На нерегулируемом переходе на улице Панфилова неизвестный автомобиль сбил пешехода, врезался в «Форд» и поскорее уехал с места аварии. Пострадавшую 82-летнюю женщину с травмами увезли на скорой, но спасти её не удалось — в больнице она скончалась.



Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Всех, кто видел, как произошло ДТП просят обратиться в полицию по телефонам: 8–4852–78–49–23, 30–10–10.

