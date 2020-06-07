7 июня воскресенье
СЕЙЧАС +21°С
usd 68.63
eur 77.97
Тема дня Они выжили: истории уцелевших в ДТП

Все новости

Все новости
Пострадавшую женщину увезли в больницу, но спасти её не удалось

Пострадавшую женщину увезли в больницу, но спасти её не удалось

В Заволжском районе Ярославля 6 июня около полудня произошло ДТП. На нерегулируемом переходе на улице Панфилова неизвестный автомобиль сбил пешехода, врезался в «Форд» и поскорее уехал с места аварии. Пострадавшую 82-летнюю женщину с травмами увезли на скорой, но спасти её не удалось — в больнице она скончалась.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Всех, кто видел, как произошло ДТП просят обратиться в полицию по телефонам: 8–4852–78–49–23, 30–10–10.

— Предположительно автомобиль ВАЗ темного цвета, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудники полиции устанавливают личность водителя.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!