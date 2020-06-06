В Ярославской области ищут пропавшего 15-летнего Сергея Коровина. Мальчик не выходит на связь с 4 июня. Его родители места себе не находят от волнения.
— У них многодетная семья, очень положительная, — рассказали знакомые родителей Сергея. — Он должен был приехать из Тутаева в Большое село на автобусе. В Тутаеве у них дом, а в Большом Селе — семейная ферма. Родители ждали его на ферме. Но он так и не приехал. Вроде бы, его телефон по геолокации засветился в Рыбинске.
Сейчас к поискам пропавшего подключены полиция и волонтеры.
Приметы подростка: на вид 15 лет, рост 175 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. На нём была чёрная с красным куртка, красная кепка, красные кроссовки.
Если вы что-то знаете о местонахождении Сергея Коровина, сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячие линии поисковых организаций:
- отряд «Лиза Алерт»:
8 800 700–54–52;
- отряд «Партизан»:
8 930 1–165–165.