В Ярославской области ищут пропавшего 15-летнего Сергея Коровина. Мальчик не выходит на связь с 4 июня. Его родители места себе не находят от волнения.



— У них многодетная семья, очень положительная, — рассказали знакомые родителей Сергея. — Он должен был приехать из Тутаева в Большое село на автобусе. В Тутаеве у них дом, а в Большом Селе — семейная ферма. Родители ждали его на ферме. Но он так и не приехал. Вроде бы, его телефон по геолокации засветился в Рыбинске.

Сейчас к поискам пропавшего подключены полиция и волонтеры.