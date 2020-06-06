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31-летний Андрей Сыч поехал на заработки в Солнечногорск и пропал

31-летний Андрей Сыч поехал на заработки в Солнечногорск и пропал

В Ярославской и Московской областях ищут 31-летнего Андрея Сыча из Рыбинска. Он пропал 11 мая.

— Он поехал в Солнечногорск на заработки. У нас на подъезде висело объявление с номером телефона работодателя. Названия фирмы там не было указано. Только то, что предоставляется высокооплачиваемая работа и жилье. Он позвонил туда, и в тот же день буквально через полчаса за ним приехали. Он уехал без телефона, без денег, даже без сменной одежды, — говорит мама пропавшего парня Раиса Ивановна.

По словам женщины, она несколько раз звонила на тот номер и просила передать трубку сыну. Ему якобы передавали. Он говорил кратко. И маме показалось, что голос был вовсе не его. 24 мая женщина опять позвонила работодателю сына, но тот сказал, что Андрей уволился и уехал домой. Только в Рыбинск он до сих пор не вернулся.

— Он человек довольно беззащитный. Им легко манипулировать, — говорят знакомые Андрея, которые тоже теряются в догадках, что могло произойти с парнем.

Мама пропавшего рыбинца обратилась в полицию. К поискам Андрея подключились и волонтеры поискового отряда «ЯрСпас». Если вы что-то знаете о судьбе парня, сообщите это на горячую линию «ЯрСпаса» — 8 910 964-08-38 или в полицию — 02, 102, 112 (с сотового).

Приметы пропавшего: на вид 25–30 лет, худой, рост 160–165 сантиметров, волосы темные, глаза карие.

Также в Ярославской области ищут 15-летнего подростка.

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