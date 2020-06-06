В Ярославской и Московской областях ищут 31-летнего Андрея Сыча из Рыбинска. Он пропал 11 мая.



— Он поехал в Солнечногорск на заработки. У нас на подъезде висело объявление с номером телефона работодателя. Названия фирмы там не было указано. Только то, что предоставляется высокооплачиваемая работа и жилье. Он позвонил туда, и в тот же день буквально через полчаса за ним приехали. Он уехал без телефона, без денег, даже без сменной одежды, — говорит мама пропавшего парня Раиса Ивановна.



По словам женщины, она несколько раз звонила на тот номер и просила передать трубку сыну. Ему якобы передавали. Он говорил кратко. И маме показалось, что голос был вовсе не его. 24 мая женщина опять позвонила работодателю сына, но тот сказал, что Андрей уволился и уехал домой. Только в Рыбинск он до сих пор не вернулся.

