В Ярославской области вечером 4 июня спасателям пришлось помогать двум сап-сёрферам выбираться из воды. Спортсмены спокойно плавали на Плещеевом озере, но в какой-то момент усилился ветер.



— У сап-сёрфингистов оторвало паруса, их начало уносить в глубь озера. Люди на берегу увидели это и вызвали спасателей, — рассказали в пожарно-спасательной службе региона.