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Сап-сёрфингистов унесло на 4 километра от берега&nbsp;

Сап-сёрфингистов унесло на 4 километра от берега 

В Ярославской области вечером 4 июня спасателям пришлось помогать двум сап-сёрферам выбираться из воды. Спортсмены спокойно плавали на Плещеевом озере, но в какой-то момент усилился ветер.

— У сап-сёрфингистов оторвало паруса, их начало уносить в глубь озера. Люди на берегу увидели это и вызвали спасателей, — рассказали в пожарно-спасательной службе региона.

Сильный ветер сорвал с досок паруса

Сильный ветер сорвал с досок паруса

Пока спасатели плыли, спортсменов унесло на 4 километра от берега. К счастью, все обошлось, и сап-сёрфингистов в целости доставили обратно на берег.

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сап-сёрфингсерфингПлещеево озероЯрославская областьспасатели
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