Ночью 5 июня машина с ярославскими номерами попала в аварию во Владимирской области. ДТП произошло около трех часов ночи. Автомобиль попал под фуру. В соцсетях начали появляться сообщения, что после аварии у водителя легковушки пропала память.



— У водителя амнезия, предположительно перелом бедер. Если кто знает данное авто и водителя, обращаться в больницу Красный Крест, Владимир. Номер авто — Е078АР 76, — гласит объявление.