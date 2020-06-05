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После столкновения машина стала напоминать бесформенный металлолом&nbsp;

После столкновения машина стала напоминать бесформенный металлолом 

Ночью 5 июня машина с ярославскими номерами попала в аварию во Владимирской области. ДТП произошло около трех часов ночи. Автомобиль попал под фуру. В соцсетях начали появляться сообщения, что после аварии у водителя легковушки пропала память.

— У водителя амнезия, предположительно перелом бедер. Если кто знает данное авто и водителя, обращаться в больницу Красный Крест, Владимир. Номер авто — Е078АР 76, — гласит объявление.

Из-за аварии у водителя пропала память&nbsp;

Из-за аварии у водителя пропала память 

— Водитель в рубашке родился, — сошлись во мнении комментаторы.

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фото или видео с места ЧП, напишите нам в личку группы во «ВКонтакте» или на почту: 76@rugion.ru.

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ДТПамнезияЯрославская область
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