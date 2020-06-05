В Борисоглебском районе Ярославской области днем 4 июня в автомобильной катастрофе погибли два человека. Предположительно, водитель «Шкоды» не справился с управлением и влетел в фуру «Ман», которая стояла на обочине.
— В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 72-летняя пассажирка автомобиля «Шкода», — сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Авария произошла недалеко от остановки «Селище». Нам удалось найти очевидца ЧП.
— Мы с другом стояли метров за триста от дороги и всё видели. Прибежали, взломали капот и отключили аккумулятор, чтобы машина не загорелась. Отогнули капот, мой друг просунул руку и снял клемму, а я держал капот, чтобы ему руку не прищемило. Я видел, как водитель истекал кровью, — рассказал очевидец ДТП.
Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что погибшие — это мать и сын. Однако в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.
— По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД Ярославской области.
Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фото или видео с места ЧП, напишите нам в личку группы во «ВКонтакте» или на почту: 76@rugion.ru.