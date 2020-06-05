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Водитель легковушки не справился с управлением&nbsp;

Водитель легковушки не справился с управлением 

В Борисоглебском районе Ярославской области днем 4 июня в автомобильной катастрофе погибли два человека. Предположительно, водитель «Шкоды» не справился с управлением и влетел в фуру «Ман», которая стояла на обочине.

— В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 72-летняя пассажирка автомобиля «Шкода», — сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Авария произошла недалеко от остановки «Селище». Нам удалось найти очевидца ЧП.

Полиция проводит проверку по факту ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП

— Мы с другом стояли метров за триста от дороги и всё видели. Прибежали, взломали капот и отключили аккумулятор, чтобы машина не загорелась. Отогнули капот, мой друг просунул руку и снял клемму, а я держал капот, чтобы ему руку не прищемило. Я видел, как водитель истекал кровью, — рассказал очевидец ДТП.

Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что погибшие — это мать и сын. Однако в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД Ярославской области.

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фото или видео с места ЧП, напишите нам в личку группы во «ВКонтакте» или на почту: 76@rugion.ru.

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