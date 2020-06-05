В Борисоглебском районе Ярославской области днем 4 июня в автомобильной катастрофе погибли два человека. Предположительно, водитель «Шкоды» не справился с управлением и влетел в фуру «Ман», которая стояла на обочине.



— В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 72-летняя пассажирка автомобиля «Шкода», — сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Авария произошла недалеко от остановки «Селище». Нам удалось найти очевидца ЧП.