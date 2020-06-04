Страшный пожар случился в Ярославском районе 3 июня. В деревне Подосениха, которая находится примерно в 10 минутах езды от Ярославля, сгорел частный дом. В нём жила семья с двумя детьми.
- Пожар начался примерно в половине шестого вечера. Я в это время ехала с работы из Ярославля. Дома был муж и дети – шестилетняя дочка и 14-летний сын. Дети пошли погулять с собакой. Прошло буквально минут 20. Когда они возвращались к дому, увидели дым – горел наш дом. Муж в это время был внутри. Дети говорили, что он спал. Но, видимо, когда начался пожар, сумел проснуться и выбраться через окно, - рассказала хозяйка жилища Наталья Адриан.
Пожарных и скорую вызвали соседи. Мужа Натальи с ожогами увезли в Соловьевскую больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.
- Когда я приехала, его уже увезли. До сих пор не могу с ним поговорить. Врачи пока никаких прогнозов о его состоянии не дают. Дети после случившегося в шоке. Ночью не могли уснуть. Плакали, вспоминали свои вещи, игрушки, кровати, которые полностью сгорели, просили друг у друга прощения за все ссоры, - поделилась Наталья.
Что стало причиной возгорания, пока не ясно.
- Муж у меня не курит, все обогреватели были выключены, - теряется в догадках женщина. – Не исключаю даже поджог, так как дом загорелся странным образом именно в то время, когда там почти никого не было. И собаки не было.
Сейчас маму с детьми приютили знакомые. Но здесь они смогут пожить только несколько дней. Власти предложили семье маневренное жильё – комнату в квартире в селе Спас-Виталий.
- Это далеко от Ярославля. Мне придется ездить на работу, а детей оставлять одних. Для них это тяжело, они ещё в стрессовом состоянии, - пожаловалась Наталья.
Сейчас друзья погорельцев объявили сбор помощи для семьи. Им нужно буквально все:
- мебель, бытовая техника, посуда, постельное бельё;
- одежда и обувь: дочь у Натальи не крупная, ей 6 лет, размер обуви – 31-32; сын высокий (180 сантиметров), худенький, размер обуви - 45. Сама Наталья носит одежду 48 размера, обувь – 38-39 размера, рост – 164;
- сухой корм собаке – сенбернару;
- временном жилье, которое в идеале должно быть в Ярославле, так как здесь работает Наталья;
- деньги на строительство нового дома.