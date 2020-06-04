Пожарных и скорую вызвали соседи. Мужа Натальи с ожогами увезли в Соловьевскую больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.



- Когда я приехала, его уже увезли. До сих пор не могу с ним поговорить. Врачи пока никаких прогнозов о его состоянии не дают. Дети после случившегося в шоке. Ночью не могли уснуть. Плакали, вспоминали свои вещи, игрушки, кровати, которые полностью сгорели, просили друг у друга прощения за все ссоры, - поделилась Наталья.



Что стало причиной возгорания, пока не ясно.



- Муж у меня не курит, все обогреватели были выключены, - теряется в догадках женщина. – Не исключаю даже поджог, так как дом загорелся странным образом именно в то время, когда там почти никого не было. И собаки не было.



Сейчас маму с детьми приютили знакомые. Но здесь они смогут пожить только несколько дней. Власти предложили семье маневренное жильё – комнату в квартире в селе Спас-Виталий.



- Это далеко от Ярославля. Мне придется ездить на работу, а детей оставлять одних. Для них это тяжело, они ещё в стрессовом состоянии, - пожаловалась Наталья.

