В Ярославле следователи завершили расследование смертельного ДТП в Ярославском районе в сентябре прошлого года.
Авария была страшная — водитель «Ниссан-Кашкай» влетел в автомобиль «Черри», в котором ехали два друга. У Алексея Хабарова (из «Черри») был день рождения — за праздничным столом должны были собраться друзья и родственники. Но собрались уже за поминальным. Алексей и его друг Иван Рябов погибли на месте. 29-летний водитель «Кашкая» и его пасссажир пострадали.
Следователи, изучив все материалы дела, пришли к выводу, что водитель «Ниссана» не выбрал правильную скорость, не учёл, что асфальт мокрый. И в итоге вылетел на встречную полосу. Где и врезался в «Черри».
— Обвиняемый вину признал полностью. Им выплачена компенсация материального ущерба родственникам погибших и пострадавшему в ДТП мужчине, — рассказали в УМВД по Ярославской области. Уголовное дело направили в суд. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.