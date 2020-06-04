В Ярославле следователи завершили расследование смертельного ДТП в Ярославском районе в сентябре прошлого года.

Авария была страшная — водитель «Ниссан-Кашкай» влетел в автомобиль «Черри», в котором ехали два друга. У Алексея Хабарова (из «Черри») был день рождения — за праздничным столом должны были собраться друзья и родственники. Но собрались уже за поминальным. Алексей и его друг Иван Рябов погибли на месте. 29-летний водитель «Кашкая» и его пасссажир пострадали.