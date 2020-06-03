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Огонь уничтожил несколько домов

Огонь уничтожил несколько домов

Сегодня ночью под Ярославлем случился крупный пожар в садоводстве «Ярославец». В МЧС сообщение о возгорании поступило в начале двенадцатого. К приезду спасателей огонь бушевал на трех дачных участках.

— Тушить пожар выезжали 18 человек и 4 единицы техники, в огне никто не пострадал. Огонь охватил площадь больше 111 квадратных метров, на разных участках повреждены теплица, гараж и дачный домик, — уточнили в региональном управлении МЧС.

Видео с места ЧП появилось в соцсетях. На кадрах видно многометровое пламя.

Совсем недавно ярославцев напугал другой пожар, густой дым от него был виден из разных уголков города. Также мы рассказывали о крупном пожаре в Переславле-Залесском. На берегу Плещеева озера вспыхнул деревянный дом.

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пожарсадоводчествоЯрославль
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