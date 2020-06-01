В Ярославле волонтёры объявили в розыск 33-летнего Андрея Ерина, который 29 мая ушел из дома во Фрунзенском районе. Телефон мужчины выключился в 14:30 29 мая.
Пропал Андрей по пути в больницу.
— Ушёл из дома в поликлинику с температурой 38,5, с собой были документы. Сказал, что перезвонит, когда выйдет с приема. Это последний наш разговор, — рассказывает жена пропавшего. — В полиции брали сводку — до поликлиники он не дошел. Предпосылок пропасть не было, ссор не было. У нас дочке 10 месяцев.
Андрей был одет в бежевую куртку, спортивные штаны синего цвета и белую футболку. На голове была серая кепка, на ногах — черные кроссовки. Пропавший среднего роста, около 175 сантиметров, плотного телосложения.
Если вы видели Андрея или знаете что-то о его местонахождении, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102 или 112 либо по номеру горячей линии «ЯрСпаса»: