В Ярославле волонтёры объявили в розыск 33-летнего Андрея Ерина, который 29 мая ушел из дома во Фрунзенском районе. Телефон мужчины выключился в 14:30 29 мая.

Пропал Андрей по пути в больницу.

— Ушёл из дома в поликлинику с температурой 38,5, с собой были документы. Сказал, что перезвонит, когда выйдет с приема. Это последний наш разговор, — рассказывает жена пропавшего. — В полиции брали сводку — до поликлиники он не дошел. Предпосылок пропасть не было, ссор не было. У нас дочке 10 месяцев.