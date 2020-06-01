В Ярославской области после удаления аппендицита умерла 14-летняя девочка

В Ярославской области простились с 14-летней воспитанницей Свято-Алексеевской пустыни, которая умерла после операции по удалению аппендицита. Девочка пожаловалась на боль в животе и её увезли в Переславскую ЦРБ.
— Операция прошла в штатном режиме, девочка вышла из наркоза, — рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. — Была осмотрена врачами после операции. Каждый час наблюдалась в палате средним медицинским персоналом. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность неуточненной этиологии. Дополнительно назначена и производится бактериологическая, вирусологическая и гистохимическая лабораторная диагностика.
Этой историей заинтересовались прокуроры. Они намерены выяснить, почему самая обычная операция по удалению аппендицита закончилась смертью юной пациентки.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре Ярославской области. — При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее в Ярославле произошла ещё одна трагедия — умерла девочка, у которой была пневмония.