В Ярославской области после удаления аппендицита умерла 14-летняя девочка

В Ярославской области простились с 14-летней воспитанницей Свято-Алексеевской пустыни, которая умерла после операции по удалению аппендицита. Девочка пожаловалась на боль в животе и её увезли в Переславскую ЦРБ.



— Операция прошла в штатном режиме, девочка вышла из наркоза, — рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. — Была осмотрена врачами после операции. Каждый час наблюдалась в палате средним медицинским персоналом. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность неуточненной этиологии. Дополнительно назначена и производится бактериологическая, вирусологическая и гистохимическая лабораторная диагностика.

