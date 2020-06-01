Полиция Ярославской области завершила расследование уголовного дела, заведенного на 49-летнего водителя. 9 декабря прошлого года он угробил своего знакомого. Мужчины ехали на «Хёндай-Солярис» по дороге Новленское — Иванищево, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге 38-летний пассажир получил серьезную травму и скончался. ДТП произошло в 5 часов 30 минут утра. В ходе расследования стало известно, что пассажир не был пристегнут, а водитель находился в состоянии опьянения.

— С учетом дорожных условий — темное время суток, гололед — от водителя требовались особая внимательность и осторожность для правильного выбора скорости. Однако он не выполнил этих условий, — пояснили в УМВД России по Ярославской области.