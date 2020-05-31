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«Замёрз и сильно напуган»: в Ярославской области 9-летний Саша Волков провёл всю ночь в лесу

Волонтёры поисково-спасательного отряда рассказали, где нашли мальчика

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9-летний Саша Волков всю ночь провёл один в лесу

9-летний Саша Волков всю ночь провёл один в лесу

В Ярославской области нашёлся 9-летний Саша Волков, которого десятки человек искали всю ночь. Ребёнок пропал ещё вчера, на его поиски бросились волонтёры всех поисковых отрядов. Сегодня они сообщили радостную новость — мальчик нашёлся.

— Ребёнок не очень хорошо себя чувствует: замёрз, сильно напуган, — рассказал волонтёр поискового отряда «Центр-Спас» Дмитрий Соколов. — Нашли мальчика в лесополосе, за рекой от того места, где он пропал.

Мальчика нашли волонтёры из московского отряда «Лиза Алерт», которые приехали помогать с поисками.

— В поисковых мероприятиях принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры, общей численностью более 180 человек, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в поиске мальчика.

Саша Волков пропал вчера в СНТ Левцово в деревне Глебовское Ярославского района во время прогулки. За жизнь ребёнка переживали не только его родственники, но и тысячи пользователей интернета. Десятки волонтёров приехали искать пропавшего мальчика, который оказался один. К счастью, мальчик нашёлся живым, сейчас он дома.

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происшествияпоиск ребёнка
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