«Замёрз и сильно напуган»: в Ярославской области 9-летний Саша Волков провёл всю ночь в лесу

В Ярославской области нашёлся 9-летний Саша Волков, которого десятки человек искали всю ночь. Ребёнок пропал ещё вчера, на его поиски бросились волонтёры всех поисковых отрядов. Сегодня они сообщили радостную новость — мальчик нашёлся.



— Ребёнок не очень хорошо себя чувствует: замёрз, сильно напуган, — рассказал волонтёр поискового отряда «Центр-Спас» Дмитрий Соколов. — Нашли мальчика в лесополосе, за рекой от того места, где он пропал.



Мальчика нашли волонтёры из московского отряда «Лиза Алерт», которые приехали помогать с поисками.

