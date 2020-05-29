В Рыбинске из окна третьего этажа городской больницы № 1 выпал 51-летний пациент. ЧП случилось вчера, в один день с трагедией в ярославском госпитале ветеранов, когда мужчина упал из окна реанимации.
Мы обратились в больницу и узнали, что случилось с погибшим.
— Мужчина был пьющий, причина случившегося — белая горячка. После случившегося мужчине была оказана помощь на месте. Ему успели сделать компьютерное исследование, затем повезли в травматологию. По пути туда мужчина скончался, — рассказал заместитель главврача рыбинской больницы № 1 Сергей Иванов.
Напомним, мужчине, погибшему вчера в госпитале ветеранов, было 69 лет. Как рассказал источник 76.RU, знакомый с ситуацией, когда мужчина поступил в госпиталь, у него было состояние средней степени тяжести. Но позже его перевели в реанимацию, в одноместную палату, — состояние ухудшилось. Как говорят медики, причиной случившегося могли стать возрастные изменения в мозгу.