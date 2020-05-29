В Ярославле завершили расследование обстоятельств ДТП, в котором серьезно пострадала 69-летняя женщина-пешеход. Ее сбили 23 сентября прошлого года на проспекте Ленина. Женщина переходила дорогу по переходу у дома № 35, в этот момент на неё налетел автомобиль «Лада-Гранта», за рулем которого находился 62-летний мужчина.
— В ходе предварительного следствия установлено, что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля с учетом того, что еще шел дождь. Не остановился перед пешеходным переходом и не уступил дорогу пешеходу, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
Удар был настолько сильным, что потерпевшая получила травмы головы, груди, таза, обеих рук и ног. Можно сказать, что после аварии женщину врачам пришлось собирать буквально по кусочкам.
Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сам он свою вину признал, добровольно возместил имущественный и моральный вред потерпевшей. Тем не менее мужчине грозит до двух лет лишения свободы.