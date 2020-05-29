В Ярославле завершили расследование обстоятельств ДТП, в котором серьезно пострадала 69-летняя женщина-пешеход. Ее сбили 23 сентября прошлого года на проспекте Ленина. Женщина переходила дорогу по переходу у дома № 35, в этот момент на неё налетел автомобиль «Лада-Гранта», за рулем которого находился 62-летний мужчина.



— В ходе предварительного следствия установлено, что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля с учетом того, что еще шел дождь. Не остановился перед пешеходным переходом и не уступил дорогу пешеходу, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

