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Пожар тушили 8 спасателей

Пожар тушили 8 спасателей

В Ярославле днем 27 мая горели сразу три автомобиля в разных районах города. Одна из машин загорелась на проезде Матросова, рядом с ограждением детсада № 19.

Второй автомобиль полыхал на парковке спортивного магазина на Московском проспекте. Жители соседних с магазином домов засняли пожар с верхних этажей. Из-за того, что рядом с загоревшейся «Шкодой» была припаркована другая иномарка, пламя перекинулось и на нее.

— На Московском огонь вспыхнул в 9 часов 48 минут утра. В результате пожара уничтожен только один автомобиль, «Шкода» повреждена не сильно. На место выезжали 8 спасателей и два автомобиля, — сказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Пострадавших нет.

Данных о пожаре рядом с детсадом № 19 у спасателей нет.

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пожарАвтомобильЯрославль
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