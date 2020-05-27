В Ярославле днем 27 мая горели сразу три автомобиля в разных районах города. Одна из машин загорелась на проезде Матросова, рядом с ограждением детсада № 19.
Второй автомобиль полыхал на парковке спортивного магазина на Московском проспекте. Жители соседних с магазином домов засняли пожар с верхних этажей. Из-за того, что рядом с загоревшейся «Шкодой» была припаркована другая иномарка, пламя перекинулось и на нее.
— На Московском огонь вспыхнул в 9 часов 48 минут утра. В результате пожара уничтожен только один автомобиль, «Шкода» повреждена не сильно. На место выезжали 8 спасателей и два автомобиля, — сказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Пострадавших нет.
Данных о пожаре рядом с детсадом № 19 у спасателей нет.