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Парень, выстреливший в бывшего своей девушки, может отправиться за решётку

Парень, выстреливший в бывшего своей девушки, может отправиться за решётку

В Ярославской области полиция завершила расследование уголовного дела, заведенного на 26-летнего жителя Рыбинска. Год назад парень на улице выстрелил из травматического пистолета в бывшего ухажера своей девушки. 24-летнему пострадавшему пулей разорвало ухо.

— Все произошло 10 мая 2019 года в Рыбинске на открытой площадке у ресторана быстрого питания. Пострадавший увидел свою бывшую девушку, которая сидела за столиком кафе в компании нового молодого человека. Бывший ухажер через стекло стал показывать паре неприличные жесты. Оставив девушку за столиком, ее новый молодой человек вышел на улицу, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Стрелявшего задержали. На парня завели уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия». Сейчас его направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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