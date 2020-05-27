В Ярославской области полиция завершила расследование уголовного дела, заведенного на 26-летнего жителя Рыбинска. Год назад парень на улице выстрелил из травматического пистолета в бывшего ухажера своей девушки. 24-летнему пострадавшему пулей разорвало ухо.



— Все произошло 10 мая 2019 года в Рыбинске на открытой площадке у ресторана быстрого питания. Пострадавший увидел свою бывшую девушку, которая сидела за столиком кафе в компании нового молодого человека. Бывший ухажер через стекло стал показывать паре неприличные жесты. Оставив девушку за столиком, ее новый молодой человек вышел на улицу, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.