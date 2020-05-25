Серьезное происшествие случилось 23 мая на железной дороге в Ярославской области. Около 17 часов в Тутаевском районе под грузовой поезд попал мужчина.



— Это случилось на 310 км, неподалеку от нового кладбища и овощебазы. В службу спасения обратился работник станции. Пострадавший остался жив, но лишился ног, — анонимно сообщили в группе «ТУТАЕВ СЕГОДНЯ» в сети «ВКонтакте».



В Северном линейном управлении МВД России на транспорте подтвердили, что происшествие, действительно, было. Для пострадавшего, как оказалось, оно закончилось плачевно.

