25 мая понедельник
СЕЙЧАС +15°С
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Пошли грибы: где искать

Все новости

Все новости
Мужчина попал под поезд и погиб

Мужчина попал под поезд и погиб

Серьезное происшествие случилось 23 мая на железной дороге в Ярославской области. Около 17 часов в Тутаевском районе под грузовой поезд попал мужчина.

— Это случилось на 310 км, неподалеку от нового кладбища и овощебазы. В службу спасения обратился работник станции. Пострадавший остался жив, но лишился ног, — анонимно сообщили в группе «ТУТАЕВ СЕГОДНЯ» в сети «ВКонтакте».

В Северном линейном управлении МВД России на транспорте подтвердили, что происшествие, действительно, было. Для пострадавшего, как оказалось, оно закончилось плачевно.

— Мужчина умер. Ему было 49 лет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас транспортная полиция проводит проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

поездпроисшествия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!