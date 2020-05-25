В Ярославской области в пожаре погиб мужчина

В многоквартирном доме в селе Макеиха Некоузского района Ярославской области 23 мая произошёл пожар. В огне погиб 52-летний мужчина. Расследованием его гибели занялись следователи.
— Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, — рассказали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Ярославской области. — Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
23 мая ещё один пожар унёс жизни троих детей и женщины. Страшная трагедия произошла в Угличском районе в Ярославской области.