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В Ярославской области в пожаре погиб мужчина

Следователи выясняют причины возгорания в квартире

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Пожар произошёл в жилом доме

Пожар произошёл в жилом доме

В многоквартирном доме в селе Макеиха Некоузского района Ярославской области 23 мая произошёл пожар. В огне погиб 52-летний мужчина. Расследованием его гибели занялись следователи.

— Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, — рассказали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Ярославской области. — Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

23 мая ещё один пожар унёс жизни троих детей и женщины. Страшная трагедия произошла в Угличском районе в Ярославской области.

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