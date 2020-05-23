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Тема дня Трое малышей погибли в пожаре

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На месте дома осталось пепелище

На месте дома осталось пепелище

23 мая в деревне Угличского района Ярославской области произошла трагедия - загорелся деревянный жилой дом многодетной семьи. В здании в это время находилось шесть человек: пять детей и взрослая женщина, не член семьи. Трое малышей и женщина - погибли.

В доме жила многодетная семья из 10 человек, приютившая 68-летнюю женщину. Соседи говорят, что изба вспыхнула так быстро, что никто не смог бы спасти малышей: четырёхлетнюю девочку и двухлетних близнецов. Не успела даже мать, которая была в огороде во дворе дома.

По фотографиям с места пожара можно понять масштаб происшествия.

Огонь уничтожил всё, что было в доме

Огонь уничтожил всё, что было в доме

На месте работают следователи - возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

На месте работают следователи - возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Пожарные дотушили уже пепелище&nbsp;

Пожарные дотушили уже пепелище 

Тела погибших нашли под завалами&nbsp;

Тела погибших нашли под завалами 

Появилась версия, из-за чего возник пожар. Всю информацию о трагедии и о том, как помочь семье, мы собираем в хронике.

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