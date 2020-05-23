23 мая в деревне Угличского района Ярославской области произошла трагедия - загорелся деревянный жилой дом многодетной семьи. В здании в это время находилось шесть человек: пять детей и взрослая женщина, не член семьи. Трое малышей и женщина - погибли.

В доме жила многодетная семья из 10 человек, приютившая 68-летнюю женщину. Соседи говорят, что изба вспыхнула так быстро, что никто не смог бы спасти малышей: четырёхлетнюю девочку и двухлетних близнецов. Не успела даже мать, которая была в огороде во дворе дома.