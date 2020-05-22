Ранним утром 22 мая в Рыбинске произошло смертельное ДТП. Легковушка «Фольксваген» вылетела с дороги и врезалась в дерево на улице 50 лет ВЛКСМ. В аварии погиб 45-летний пассажир «Фольксвагена».



Оказывается, 22-летний водитель иномарки уходил от полицейской погони. Позднее появилось видео с места происшествия.



— Водитель не имел прав, от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.