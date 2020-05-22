22 мая пятница
СЕЙЧАС +5°С
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Сколько пациентов умерли в COVID-отделениях

Все новости

Все новости
Пассажир иномарки скончался от полученных травм

Пассажир иномарки скончался от полученных травм

Ранним утром 22 мая в Рыбинске произошло смертельное ДТП. Легковушка «Фольксваген» вылетела с дороги и врезалась в дерево на улице 50 лет ВЛКСМ. В аварии погиб 45-летний пассажир «Фольксвагена».

Оказывается, 22-летний водитель иномарки уходил от полицейской погони. Позднее появилось видео с места происшествия.

— Водитель не имел прав, от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Водителю светит штраф до 30 тысяч рублей.

Кадры полицейской погони попали на камеру 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПавария в Рыбинскеполицейская погоня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!