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На борту находились 107 человек

На борту находились 107 человек

Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился в портовом городе Карачи на юге Пакистана. Лайнер потерпел крушение рядом с аэропортом назначения. Число жертв уточняется.

По предварительной информации, пакистанский Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, упал на жилые районы, повреждено несколько домов. На борту, по неподтверждённой информации, мог находиться 91 человек.

Самолёт упал в жилом районе

Разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора, по этому маршруту у Pakistan International Airlines летают Airbus A320.

Первые кадры очевидцев

«Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A320. Представитель компании сообщил, что на борту находились 107 человек, из них 90 пассажиров.

Судя по видео, выжить в таком крушении нереально

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