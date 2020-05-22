Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился в портовом городе Карачи на юге Пакистана. Лайнер потерпел крушение рядом с аэропортом назначения. Число жертв уточняется.
По предварительной информации, пакистанский Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, упал на жилые районы, повреждено несколько домов. На борту, по неподтверждённой информации, мог находиться 91 человек.
Разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора, по этому маршруту у Pakistan International Airlines летают Airbus A320.
«Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A320. Представитель компании сообщил, что на борту находились 107 человек, из них 90 пассажиров.