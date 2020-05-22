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ДТП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ в Рыбинске

ДТП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ в Рыбинске

Сегодня в половине пятого утра в Рыбинске произошло ДТП — легковой автомобиль «Фольксваген» на улице 50 лет ВЛКСМ вылетел с дороги и врезался в дерево.

— За рулём автомобиля в этот момент сидел 22-летний молодой человек, который не имел права управления транспортным средством, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний пассажир «Фольксвагена», он скончался прямо на месте аварии.

Известно, что теперь водителю легковушки за отказ от прохождения медосвидетельствования грозит наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей.

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