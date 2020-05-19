Как только ярославцы стали пытаться получить «коронавирусные» пособия от государства, сразу нарисовались кибермошенники. Они выманивают хитрыми способами данные у родителей и получают за них пособия на детей на портале госуслуг. В Банке России рассказали, на что жалуются обманутые люди по горячей линии.



— Ярославцы столкнулись с ещё одной схемой мошенничества на волне пандемии, — пояснили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. — В арсенале мошенников оказались поддельные сайты по выплате пособий. Мошенники начали создавать порталы, по внешнему виду очень похожие на официальный сайт портала госуслуг. В названиях таких сайтов чаще всего встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Создав подложный ресурс, злоумышленники могут использовать разные схемы. Вас могут попросить ввести логин и пароль от настоящего портала госуслуг и украсть эти данные. Могут предложить проверить, положена ли вам эта выплата, и попросить заплатить за это. Как вариант, мошенники сообщают, что социальные средства от государства вам положены, затем просят ввести реквизиты банковской карты, оплатить комиссию или налог. В этом случае деньги и данные карточки сразу попадают к преступникам. Чтобы заманить свою жертву на такой поддельный сайт, злоумышленники активно пользуются рассылками. Такие письма, как правило, призывают адресата оформить пособие на детей.

