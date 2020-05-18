Ярославцев шокировал случай, произошедший в Брагино — сегодня утром водитель заснял на видео бегущего вдоль трамвайных рельс медведя. Нашумевший ролик вызвал бурю эмоций у людей в интернете. Естественно, многие стали шутить и сравнивать эту историю с закрепившимся за Россией стереотипом, что по улицам в нашей стране свободно гуляют медведи.
Публикуем яркие высказывания ярославцев.
Надежда Носова:
— Раньше это был анекдот: а у вас правда медведи пешком по городу ходят?
Галина Орешникова:
— Дожили: учат, как вести себя в городе при встрече с медведем. Ладно лоси и зайцы были всегда, но медведь? Животные из леса бегут.
Михаил Голубенцев:
— Увидишь медведя — не убегай ни в коем случае!
— А что делать-то?
— Кидай в него дерьмом.
— А где же я его возьму?
— Поверь... Дерьма будет много...
Алексей Гусаров:
— То лоси, то медведи... Может, у них в лесу тоже пандемия, связанная с клещами?
Люди также в комментариях делятся весёлыми мемами на эту тему:
Татьяна Женькина:
— Американцам надо переслать эту новость.
Максим Карчевский:
— Вот что бывает, если у медведя отнять ушанку и балалайку.
Яна Барцева:
— А медведь в маске был или нет?
Илья Сокол:
— Это чисто по-российски. Можно выйти до магазина и по пути сразиться с медведем.
Шурик Пацан:
— Лоси — на Промышленном. Медведи — в Брагино. Кого следующего мы увидим, ребята? Йети?
Иван Семушин:
— Ну хоть кто-то патрулирует улицы по ночам.
Александр Грачев:
— В МФЦ приходил заявление подать на 10 000 рублей медвежонку.
Также медведя сегодня утром встретили еще несколько человек. И тут уже не до смеха. На жителя Брагино дикий зверь напал, оставив парню на память несколько шрамов после укуса. А буквально вчера на Промышленном шоссе были замечены прогуливающиеся четыре лося. Пару недель назад в город заплывал бобёр. Такое нашествие диких зверей специалисты объясняют тем, что людей в городе и в лесу стало меньше, и дикие звери чувствуют себя смелее.