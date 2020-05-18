Ярославцев шокировал случай, произошедший в Брагино — сегодня утром водитель заснял на видео бегущего вдоль трамвайных рельс медведя. Нашумевший ролик вызвал бурю эмоций у людей в интернете. Естественно, многие стали шутить и сравнивать эту историю с закрепившимся за Россией стереотипом, что по улицам в нашей стране свободно гуляют медведи.

Публикуем яркие высказывания ярославцев.

Надежда Носова:



— Раньше это был анекдот: а у вас правда медведи пешком по городу ходят?



Галина Орешникова:



— Дожили: учат, как вести себя в городе при встрече с медведем. Ладно лоси и зайцы были всегда, но медведь? Животные из леса бегут.

