Аналогичное ЧП произошло вечером 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого. Тогда в течение 30 минут из больницы, где лечат людей с коронавирусом, эвакуировали 295 человек. Одна пациентка погибла. Причиной пожара стала неисправность в аппарате ИВЛ, сообщает РБК. При этом источники ТАСС заявляют, что аппараты в горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге изготовлены одним заводом.



Представитель Уральского приборостроительного завода подтвердил, что они поставляли аппараты ИВЛ в Петербург.



— Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие.



Буквально несколько дней назад на завод в Екатеринбурге приезжал министр торговли и промышленности России Денис Мантуров, чтобы осмотреть линию производства и наградить лучших сотрудников. Сегодня Уральский приборостроительный завод работает в три смены, еще в конце марта правительство экстренно выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку этого оборудования для больниц, большая часть денег по госконтракту ушла УПЗ. К концу июля завод должен произвести 6 711 аппаратов ИВЛ. Когда все российские больницы обеспечат аппаратами ИВЛ, уральскую медтехнику повезут за границу. В очереди 45 стран.