Этой ночью в частном хосписе для престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошёл пожар.



Пламя разгорелось на втором этаже шестиэтажного здания на площади в 15 квадратных метров. В это время в хосписе было 29 человек, двое — персонал дома престарелых, а остальные постояльцы. Самостоятельно выйти наружу смогли 11 человек, другие остались заблокированы.

Как пишет Telegram-канал Baza, распространение огня быстро удалось остановить, но в результате пожара погибли девять человек. Все — лежачие больные. Также сообщается ещё о как минимум десяти пострадавших.