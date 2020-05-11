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Ещё десять человек пострадали

Ещё десять человек пострадали

Этой ночью в частном хосписе для престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошёл пожар.

Пламя разгорелось на втором этаже шестиэтажного здания на площади в 15 квадратных метров. В это время в хосписе было 29 человек, двое — персонал дома престарелых, а остальные постояльцы. Самостоятельно выйти наружу смогли 11 человек, другие остались заблокированы.

Как пишет Telegram-канал Baza, распространение огня быстро удалось остановить, но в результате пожара погибли девять человек. Все — лежачие больные. Также сообщается ещё о как минимум десяти пострадавших.

По данным РИА Новости, хоспис работал незаконно, документов никаких не было. Прокуратура и СК начали проверку. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

Видео с места пожара

В начале апреля аналогичное ЧП произошло на западе Москвы. В пожаре в доме престарелых «Третий возраст» погибли четверо.

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Подмосковьепожардом престарелых
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