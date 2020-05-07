После громкой истории с убийством собаки в центре Рыбинска, прокомментировать инцидент решил и мэр города Денис Добряков. У себя на странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал обращение к горожанам, в котором подчеркнул, что полицейский действовал, исходя из своих должностных обязанностей, и призвал всех, кто считает иначе, еще раз пересмотреть видеоролик и переоценить произошедшее:



— Да, собаку жалко. Но основной злодей — хозяин собаки. Он не отреагировал вовремя на случившееся и позволил развиться этой ситуации. Сотрудник полиции облечён не только табельным оружием, но правами и обязанностями. Если бы на месте полицейского оказался ваш ребенок, все комментарии были бы развёрнуты в другую сторону — мы бы вместе обвиняли сотрудника МВД в бездействии. Прошу всех проявить объективность. Пересмотрите видеоролик еще раз и подумайте, что могло произойти, если бы не вмешалась полиция.

