В Ярославской области во время майских праздников произошло серьезное ЧП.
— Трехлетняя девочка, находясь под присмотром восьмилетней сестры, выпала из окна 4-го этажа, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.
Известно, что происшествие случилось в Переславле. К счастью, ребенок остался жив.
— Не оставляйте детей без присмотра! — обратился к жителям региона уполномоченный. — В режиме самоизоляции детям особенно трудно. В ситуации, когда уже привычные игры и занятия исчерпали себя, детям как никогда необходимо ваше внимание. Берегите ваших детей!
Напомним, это уже не первый случай в этом году в Ярославской области, когда дети выпадают из окон. В Угличе Ярославской области 28 марта двухлетний мальчик упал с третьего этажа.