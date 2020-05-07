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За трехлетней девочкой недосмотрела сестра

За трехлетней девочкой недосмотрела сестра

В Ярославской области во время майских праздников произошло серьезное ЧП.

— Трехлетняя девочка, находясь под присмотром восьмилетней сестры, выпала из окна 4-го этажа, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Известно, что происшествие случилось в Переславле. К счастью, ребенок остался жив.

— Не оставляйте детей без присмотра! — обратился к жителям региона уполномоченный. — В режиме самоизоляции детям особенно трудно. В ситуации, когда уже привычные игры и занятия исчерпали себя, детям как никогда необходимо ваше внимание. Берегите ваших детей!

Напомним, это уже не первый случай в этом году в Ярославской области, когда дети выпадают из окон. В Угличе Ярославской области 28 марта двухлетний мальчик упал с третьего этажа.

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