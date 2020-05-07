В Ярославской области во время майских праздников произошло серьезное ЧП.



— Трехлетняя девочка, находясь под присмотром восьмилетней сестры, выпала из окна 4-го этажа, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.



Известно, что происшествие случилось в Переславле. К счастью, ребенок остался жив.



— Не оставляйте детей без присмотра! — обратился к жителям региона уполномоченный. — В режиме самоизоляции детям особенно трудно. В ситуации, когда уже привычные игры и занятия исчерпали себя, детям как никогда необходимо ваше внимание. Берегите ваших детей!

