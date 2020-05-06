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Дмитрий Босов занимал 86-ю строку в рейтинге&nbsp;Forbes

Дмитрий Босов занимал 86-ю строку в рейтинге Forbes

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и знакомых миллиардера.


— Это правда, Босова нет в живых, — подтвердил изданию один из собеседников.

По данным источника РБК в правоохранительных органах, бизнесмен скончался в своем доме в подмосковном поселке Усово, где жил. Подробнее об обстоятельствах происшествия можно прочитать в онлайн-трансляции наших коллег NGS.RU.

Дмитрий Босов — российский предприниматель, родился в Барнауле. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров Группы «Аллтек». Основные активы Дмитрия Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь». В рейтинге самых богатейших бизнесменов России, по данным Forbes, он занимал 86-ю строчку. Его состояние журнал оценил в 1,1 миллиарда долларов.

В конце апреля стало известно, что Дмитрий Босов инвестировал в американский рынок каннабиса. Информация стала достоянием общественности после того, как экс-сотрудник его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи подал в суд на бизнесмена за нарушение трудового законодательства.

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Дмитрий Босовсуицид
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