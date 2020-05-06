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В аварии в Ярославской области пострадали медики

В аварии в Ярославской области пострадали медики

Четверо врачей серьезно пострадали в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 4 мая в 14 часов 20 минут в районе деревни Аниково Большесельского района.

— По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген-Поло» попал в выбоину и съехал в кювет, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Пострадали трое пассажиров автомобиля — две девушки 24 и 27 лет и 29-летний мужчина. Сами они травматологи и офтальмологи. Одной из травмированных оказалась родственница президента Академии правовой защиты Галины Старостиной.

— В больнице три человека — травмы ног в основном и травма позвоночника, — рассказала Галина Старостина.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Также в майские праздники четверо человек пострадали в ДТП в Тутаеве.

Редакция 76.RU желает пострадавшим медикам скорейшего выздоровления.

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ДТПпострадали врачи
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