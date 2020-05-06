Четверо врачей серьезно пострадали в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 4 мая в 14 часов 20 минут в районе деревни Аниково Большесельского района.



— По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген-Поло» попал в выбоину и съехал в кювет, — сообщили в УМВД по Ярославской области.



Пострадали трое пассажиров автомобиля — две девушки 24 и 27 лет и 29-летний мужчина. Сами они травматологи и офтальмологи. Одной из травмированных оказалась родственница президента Академии правовой защиты Галины Старостиной.

