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«Водитель потерял сознание»: в Ярославле троллейбус с пассажирами протаранил BMW

Очевидцы происшествия и транспортники рассказали подробности случившегося

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ДТП произошло в районе пересечения улицы Свободы с улицей Собинова, троллейбус ехал в сторону Шинного завода

ДТП произошло в районе пересечения улицы Свободы с улицей Собинова, троллейбус ехал в сторону Шинного завода

Сегодня в Ярославле около 17 часов на улице Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса 1-го маршрута.

— Это произошло как-то неожиданно: сначала троллейбус ехал нормально, а потом резко вырулил на встречную полосу и протаранил BMW, — сообщили очевидцы происшествия.

Транспортники сообщили, что в результате ДТП никто из людей, к счастью, не пострадал.

— Водитель во время движения потерял сознание, — сообщили в «Яргорэлектротрансе». — Его с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи.

В ГИБДД добавили, что за рулём троллейбуса сидел 65-летний мужчина. Его диагноз пока неизвестен.

Примерно через час после ДТП троллейбусное движение по улице Свободы было полностью восстановлено.

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ДТПтранспорттроллейбус
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