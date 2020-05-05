«Водитель потерял сознание»: в Ярославле троллейбус с пассажирами протаранил BMW

Сегодня в Ярославле около 17 часов на улице Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса 1-го маршрута.



— Это произошло как-то неожиданно: сначала троллейбус ехал нормально, а потом резко вырулил на встречную полосу и протаранил BMW, — сообщили очевидцы происшествия.



Транспортники сообщили, что в результате ДТП никто из людей, к счастью, не пострадал.



— Водитель во время движения потерял сознание, — сообщили в «Яргорэлектротрансе». — Его с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи.

