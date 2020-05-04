Группа разбора: спортивный Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет

С начала манёвра «Форда» до момента, когда с ним разминулся Mercedes, прошло около четырех секунд. Если Mercedes ехал со скоростью 220 км/ч, то в момент начала манёвра водитель «Форда» мог видеть Mercedes в левое зеркало на расстоянии около 125 м, рассказал автоэксперт.

— Для понимания: такого расстояния достаточно для остановки на сухом асфальте со скорости 140 км/ч! Это явно не то расстояние, при котором водитель «Форда» мог сделать вывод об опасности манёвра.

Ford двигался со скоростью порядка 107 км/час, что видно по данным регистратора.

— И в отношении водителя Mercedes можно с уверенностью утверждать, что, если бы он ехал со скоростью 90 км/ч, у него даже не было бы потребности избегать ДТП. Он попросту не догнал бы «Форд», — говорит эксперт. — А если бы водитель Mercedes своевременно тормозил, как требует пункт 10.1 ПДД, он бы также успел сбросить скорость до возможного столкновения. Это также является факторов в пользу его вины.

При разборе аварий, которым предшествовало нарушение правил обоими участниками, виновность обычно присуждается водителю, нарушение которого находится в причинно-следственной связи с ДТП. Ответ на этот вопрос даёт автотехническая экспертиза (если её назначили).