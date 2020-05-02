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Ольга Николаевна занималась общественной деятельностью

Ольга Николаевна занималась общественной деятельностью

В возрасте 93 лет умерла Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова родного племянника Николая II Тихона Николаевича. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, близкий к семье. Женщину нашли дома в подмосковной Балашихе, где она проживала. Причина смерти пока неизвестна.

Ольга Николаевна — общественный деятель, почетный академик Российской академии художеств, член Союза писателей России.

Она родилась 20 сентября 1926 года в Югославии в семье русских эмигрантов. Окончила Мариинский Донской институт благородных девиц. Во время Второй мировой войны была интернирована в Германию, а позже переехала в Южную Америку, где получила образование. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях.

В 1991 году вместе с мужем организовала благотворительный фонд «Программа помощи России» имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны, своей свекрови.

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царская семья
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