На Октябрьском мосту «буханка» протаранила два автобуса и легковушку: погиб водитель

Смертельное ДТП произошло около 00:15 30 апреля на Октябрьском мосту в Заволжском районе Ярославля.
— По предварительной информации, водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в автобус ЛИАЗ под управлением
В результате ДТП водитель буханки — 60-летний мужчина — скончался до приезда скорой помощи.
Видео: Подслушано Автомобилистов | Ярославль / Vk.com
Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Еще одно смертельное ДТП произошло утром на подъезде к Костромскому шоссе.