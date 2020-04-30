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На Октябрьском мосту «буханка» протаранила два автобуса и легковушку: погиб водитель

Полиция разбирается в обстоятельствах смертельной аварии в Ярославле

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Водитель «буханки» погиб на месте ДТП

Водитель «буханки» погиб на месте ДТП

Смертельное ДТП произошло около 00:15 30 апреля на Октябрьском мосту в Заволжском районе Ярославля.

— По предварительной информации, водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в автобус ЛИАЗ под управлением 62-летнего мужчины, затем в автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находилась 43-летняя женщина и во второй автобус ЛИАЗ под управлением 47-летнего водителя, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП водитель буханки — 60-летний мужчина — скончался до приезда скорой помощи.

Видео: Подслушано Автомобилистов | Ярославль / Vk.com

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще одно смертельное ДТП произошло утром на подъезде к Костромскому шоссе.

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ДТПОктябрьский мост
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