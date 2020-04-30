На Октябрьском мосту «буханка» протаранила два автобуса и легковушку: погиб водитель

Смертельное ДТП произошло около 00:15 30 апреля на Октябрьском мосту в Заволжском районе Ярославля.

— По предварительной информации, водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в автобус ЛИАЗ под управлением 62-летнего мужчины, затем в автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находилась 43-летняя женщина и во второй автобус ЛИАЗ под управлением 47-летнего водителя, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП водитель буханки — 60-летний мужчина — скончался до приезда скорой помощи.

