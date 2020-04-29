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У часовни Александра Невского в центре Ярославля образовался провал

У часовни Александра Невского в центре Ярославля образовался провал

У часовни Александра Невского в Ярославле провалился тротуар. Произошло это днём 28 апреля.

— Там яма глубиной примерно в метр, — рассказал очевидец Сергей Казанский.

Яму огородили

Яму огородили

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

— Разбираемся. В ближайшее время подрядчик выйдет на восстановление провала, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Ярославцы также заметили, что и цоколь у самой часовни не в лучшем состоянии — от него в некоторых местах отвалилась плитка.

Ремонт требуется и самой часовне

Ремонт требуется и самой часовне

В мэрии сообщили, что займутся решением и этой проблемы.

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часовня Александра Невскогопроваляма
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