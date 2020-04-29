У часовни Александра Невского в Ярославле провалился тротуар. Произошло это днём 28 апреля.
— Там яма глубиной примерно в метр, — рассказал очевидец Сергей Казанский.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
— Разбираемся. В ближайшее время подрядчик выйдет на восстановление провала, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
Ярославцы также заметили, что и цоколь у самой часовни не в лучшем состоянии — от него в некоторых местах отвалилась плитка.
В мэрии сообщили, что займутся решением и этой проблемы.