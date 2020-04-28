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Разбившуюся женщину видели прохожие

Разбившуюся женщину видели прохожие

В Ярославле разбилась насмерть молодая женщина, выпавшая из окна многоэтажки. Всё произошло в воскресенье, 27 апреля, на улице Наумова в доме № 67.

— Совсем молодая. Там был муж у скорой. Говорил, что только с дачи приехали, зашли домой, она сказала: «Прости меня, Антон», — рассказал ярославец, проходивший мимо места, где случилась трагедия.

В управлении Следственного комитета начали проверку.

— По предварительным данным, потерпевшая выпала из окна девятого этажа. Следственным отделом по Фрунзенскому району проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

Разбившейся было 34 года.

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