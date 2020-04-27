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В ДТП пострадали четыре человека, пассажирке такси пришлось делать операцию

В ДТП пострадали четыре человека, пассажирке такси пришлось делать операцию

Вчера вечером в Ярославле на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Урицкого «Лада-Гранта» врезалась в «Фольксваген-Поло». Сейчас стали известны подробности.

— По предварительным данным, водитель «Лады» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с другим легковым автомобилем, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Также прибывшие на место автоинспекторы установили, что у 45-летнего водителя «Фольсквагена» не было прав на управление автомобилем. Причём это оказался таксист, который в тот момент вёз двух пассажиров.

В результате аварии пострадали четыре человека. Самые серьёзные травмы — у 52-летней пассажирки такси.

— У мамы сломаны три ребра и проткнуто лёгкое, — рассказал порталу 76.RU сын пострадавшей. — В больнице ей сделали операцию.

Серьёзный ушиб грудной клетки и гематомы получила 27-летняя пассажирка такси. Также в амбулаторном лечении нуждаются 22-летний парень и 19-летняя девушка.

Также пострадавшие пассажиры такси уточнили, что водитель всю дорогу ехал аккуратно, без нарушений во время поездки.

— Мы выехали на перекрёсток под зелёную стрелку, хотя, возможно, и под мигающую, — рассказали они. — А у «Лады», которая в нас врезалась, было затонировано лобовое стекло.

По факту ДТП начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Выяснить в такси «Максим», как так получилось, что на вызовы к клиентам приезжал водитель без прав, нам не удалось — в компании отказались от комментариев. Редакция 76.RU просит руководителей организации выйти на связь по телефону: (4852) 66-40-18.

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ДТПпроисшествиятакси
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