Вчера вечером в Ярославле на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Урицкого «Лада-Гранта» врезалась в «Фольксваген-Поло». Сейчас стали известны подробности.
— По предварительным данным, водитель «Лады» проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с другим легковым автомобилем, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
Также прибывшие на место автоинспекторы установили, что у
В результате аварии пострадали четыре человека. Самые серьёзные травмы — у
— У мамы сломаны три ребра и проткнуто лёгкое, — рассказал порталу 76.RU сын пострадавшей. — В больнице ей сделали операцию.
Серьёзный ушиб грудной клетки и гематомы получила
Также пострадавшие пассажиры такси уточнили, что водитель всю дорогу ехал аккуратно, без нарушений во время поездки.
— Мы выехали на перекрёсток под зелёную стрелку, хотя, возможно, и под мигающую, — рассказали они. — А у «Лады», которая в нас врезалась, было затонировано лобовое стекло.
По факту ДТП начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Выяснить в такси «Максим», как так получилось, что на вызовы к клиентам приезжал водитель без прав, нам не удалось — в компании отказались от комментариев. Редакция 76.RU просит руководителей организации выйти на связь по телефону: