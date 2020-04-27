В результате аварии пострадали четыре человека. Самые серьёзные травмы — у 52-летней пассажирки такси.

— У мамы сломаны три ребра и проткнуто лёгкое, — рассказал порталу 76.RU сын пострадавшей. — В больнице ей сделали операцию.

Серьёзный ушиб грудной клетки и гематомы получила 27-летняя пассажирка такси. Также в амбулаторном лечении нуждаются 22-летний парень и 19-летняя девушка.

Также пострадавшие пассажиры такси уточнили, что водитель всю дорогу ехал аккуратно, без нарушений во время поездки.

— Мы выехали на перекрёсток под зелёную стрелку, хотя, возможно, и под мигающую, — рассказали они. — А у «Лады», которая в нас врезалась, было затонировано лобовое стекло.

По факту ДТП начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.