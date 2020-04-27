В Ярославской области разгорелся скандал из-за врача Переславской районной больницы. Это произошло после того, как местная жительница рассказала, как сводила свою дочку, которой 1 годик и 9 месяцев, на рентген.



— Мы сразу заметили, что врач была недовольна, — рассказала о случившемся женщина. — Мы положили дочку, я присела к ней, держу, муж держит ножки. В этот момент рентгенолог идёт в соседний кабинет, и я ей кричу: «Дайте нам свинцовую накидку на ребёнка, зачем облучать?». Ещё больше разгневанная врач возвращается, берёт ближайшую накидку и кидает на мою дочь. Я начинаю возмущаться, что она тяжёлая, зачем её кидать на ребёнка, и начинаю поправлять её за края. И понимаю, что пальцы у меня мокрые. Я смотрю на пальцы, а они все в крови. Поднимаю накидку, и вижу — ребёнок в крови от этой подушки.

