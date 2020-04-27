В Ярославской области разгорелся скандал из-за врача Переславской районной больницы. Это произошло после того, как местная жительница рассказала, как сводила свою дочку, которой 1 годик и 9 месяцев, на рентген.
— Мы сразу заметили, что врач была недовольна, — рассказала о случившемся женщина. — Мы положили дочку, я присела к ней, держу, муж держит ножки. В этот момент рентгенолог идёт в соседний кабинет, и я ей кричу: «Дайте нам свинцовую накидку на ребёнка, зачем облучать?». Ещё больше разгневанная врач возвращается, берёт ближайшую накидку и кидает на мою дочь. Я начинаю возмущаться, что она тяжёлая, зачем её кидать на ребёнка, и начинаю поправлять её за края. И понимаю, что пальцы у меня мокрые. Я смотрю на пальцы, а они все в крови. Поднимаю накидку, и вижу — ребёнок в крови от этой подушки.
Женщина полагает, что свинцовую накидку медики испачкали от предыдущего пациента. Она уверяет, что перед ними на рентген заходил нетрезвый мужчина, который был весь в крови.
В больнице на жалобу женщины тут же отреагировали. Скрывать случившееся руководство медучреждения не стало, а, наоборот, провело служебное расследование и всё это подтвердило.
— С ответственных лиц взяты объяснительные записки, — сообщили в переславской ЦРБ. — Случай разобран на врачебной комиссии. С сотрудником проведена разъяснительная работа, решением врачебной комиссии приняты меры дисциплинарного характера с рассмотрением вопроса на экономическом совете.
Недавно в Ярославской области громкий скандал разразился ещё в одной больнице. В Гаврилов-Яме родственники 71-летней пенсионерки обвинили врача в издевательствах над пожилой пациенткой. Другие бросились защищать доктора, потому что не могли поверить, что он мог ударить по голове пенсионерку и оставить её ночевать на холодном полу. После всего этого департамент здравоохранения провёл проверку.