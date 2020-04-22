В Ярославской области следователи выехали на детскую площадку, где расшиблась 13-летняя школьница. Всё произошло в Пошехонье на площадке у школы, куда она забралась вместе с друзьями, несмотря на то что территория была закрыта.

— Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Ребенок был в срочном порядке доставлен в больницу и прооперирован. Состояние девочки оценивается как тяжелое, — сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Теперь проверка ждёт школу и тех, кто устанавливал площадку по вопросам: насколько конструкция качественная и как в действительности был перекрыт вход к игровой зоне.