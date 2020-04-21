Сегодня стало известно о смерти протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского Елоховского собора в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе». Официальный канал не называет причину смерти, однако его друзья убеждены, что он был заражен коронавирусом.

— Хроники эпидемии. Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. 48 лет . Мы с ним даже дружили во времена патриарха Алексия, потом дорожки сильно разошлись, — написал в соцсетях бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин.