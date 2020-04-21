В Ярославской области на крупном предприятии произошёл пожар. На рыбинском полиграфкомбинате горел цех по производству пластмассовых изделий.
— Мы это дело из окна увидели — ужаснулись, — сообщили местные жители. — Стояли клубы чёрного дыма, разлеталась какая-то пыль.
Подслушано в Рыбинске / Vk.com
Огонь уничтожил практически всё имущество внутри цеха. Из людей никто не пострадал.
— Пожар тушили более трёх часов, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. Было задействовано 28 человек личного состава из пожарно-спасательных частей и семь единиц техники.
Ещё один пожар накануне произошёл в Данилове. Там загорелся частный дом. В огне погибли мэр города и его супруга.