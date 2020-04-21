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Пожар произошёл на улице Луговой в Рыбинске

Пожар произошёл на улице Луговой в Рыбинске

В Ярославской области на крупном предприятии произошёл пожар. На рыбинском полиграфкомбинате горел цех по производству пластмассовых изделий.

— Мы это дело из окна увидели — ужаснулись, — сообщили местные жители. — Стояли клубы чёрного дыма, разлеталась какая-то пыль.

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Огонь уничтожил практически всё имущество внутри цеха. Из людей никто не пострадал.

— Пожар тушили более трёх часов, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. Было задействовано 28 человек личного состава из пожарно-спасательных частей и семь единиц техники.

Ещё один пожар накануне произошёл в Данилове. Там загорелся частный дом. В огне погибли мэр города и его супруга.

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