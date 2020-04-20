Во Владикавказе местные жители сегодня устроили митинг против режима самоизоляции. Об этом сообщает «МБХ медиа». Основная причина недовольства — потеря работы и доходов, а также недостаток информации о зараженных. По данным издания, участники акции пришли к Дому правительства и потребовали, чтобы с ними поговорил глава республики Вячеслав Битаров. По данным Telegram-канала Readovka, всего в акции приняли участие около полутора тысяч человек.

К месту происшествия стали стягиваться силовики, нескольких участников акции, в том числе предполагаемых организаторов, задержали. Однако протестующим удалось добиться своего — глава региона и члены правительства вышли к ним.