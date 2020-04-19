Прощание с погибшим в пожаре мэром Данилова пройдет в режиме онлайн

— Церемония пройдет в закрытом режиме. За процедурой прощания можно будет наблюдать в режиме онлайн, — пояснили в администрации Данилова.



Позже власти опубликуют ссылку на трансляцию.



Напомним, Иван Свечушкин с супругой погибли в собственном доме во время пожара в ночь на 17 апреля. В МЧС сообщили, что причина возгорания электротехническая. Более полная информация появится после проведения расследования.

