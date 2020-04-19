Прощание с погибшим в пожаре мэром Данилова пройдет в режиме онлайн

Похороны погибшего в пожаре мэра Данилова Ярославской области Ивана Свечушкина и его супруги назначены на понедельник, 20 апреля. Об этом сообщила администрация городского поселения. Прощание с главой пройдет в саду Никольского храма на улице Карла Маркса. Начало церемонии запланировано на 9 часов 30 минут. Однако власти предупредили, что прийти на прощание смогут не все. Причиной является указ губернатора, по которому из-за коронавируса запрещены любые мероприятия с числом участников более 50 человек.
— Церемония пройдет в закрытом режиме. За процедурой прощания можно будет наблюдать в режиме онлайн, — пояснили в администрации Данилова.
Позже власти опубликуют ссылку на трансляцию.
Напомним, Иван Свечушкин с супругой погибли в собственном доме во время пожара в ночь на 17 апреля. В МЧС сообщили, что причина возгорания электротехническая. Более полная информация появится после проведения расследования.